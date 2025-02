Indiferente, Ayuntamiento ante primer centenario de Cajeme

El cajemense, Francisco Cárdenas, informó que el gobierno de Javier Lamarque no apoya obras con las que se busca dar una mejor imagen a Cajeme

Por: Javier Zepeda

El colorido pisal que se construye en la Laguna de Nainari, así como otras obras artísticas impulsadas por el cajemense Francisco Cárdenas y otros habitantes que buscan dar una mejor imagen a Ciudad Obregón rumbo a su primer centenario en el año 2027 están “en pausa”, por la falta de apoyo del gobierno municipal.

Así lo explicó el impulsor de este proyecto, quien recordó que esta nació a raíz de que, en otras partes del mundo, como Estados Unidos, se reconoce a la ciudad como un referente de violencia e inseguridad, idea que se busca mitigar con arte.

El pisal comenzó a trabajarse en el gobierno del exalcalde, Sergio Pablo Mariscal, y siguió durante los siguientes gobiernos. Para dar seguimiento a los trabajos, se creó la Fundación Primer Centenario de Cajeme, sin embargo, el gobierno de Javier Lamarque Cano no ha apoyado el impulso de las obras ni ha facilitado los permisos para la instalación de estas en distintas partes del municipio, según dijo el artista.

“HAY INDIFERENCIA”

“Cuando cambió la administración municipal y entró Javier Lamarque, nosotros traíamos una inercia y yo seguía haciendo obras para irlas poniendo como sucedió con las letras de Ciudad Obregón y el pisal, todo esto con recursos propios y apoyo de empresarios, sin pedir ni un cinco a la administración municipal. Es insólito que no den permiso para instalar las obras siquiera, la gente estaba recibiendo las obras que se lograron instalar con beneplácito, pero el gobierno no autoriza ahora la instalación de nada porque no es su proyecto. La obra no se ha cancelado, está en pausa, vamos a esperar ya que se vaya este gobierno para seguir, porque no me dejan trabajar, no me lo permiten”, dijo.

Con ello, advirtió, se muestra indiferencia por parte del gobierno ante el interés de mitigar la imagen de inseguridad que tiene Ciudad Obregón.

“Nos está ganando la indiferencia, el asesinato, el problema de la gente buena. Vemos problemas y nos estamos haciendo indiferentes, balacean a la gente y nos hacemos un lado, seguimos caminando”, mencionó.

El artista dijo que las obras que ya fueron instaladas han sido entregadas al gobierno, el cual ahora está a cargo de su mantenimiento.