Impulsan mentalidad de líderes en estudiantes del Itson

En busca de impulsar la mentalidad de liderazgo emprendedor entre los jóvenes e inspirarlos con las historias de vida de empresarios que han encontrado éxito en sus áreas, se llevó a cabo el Panel transformador "Determinación del Líder" en el que alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) escucharon los casos de vida empresarial e interactuaron con los expertos.

Ana Patricia Rodríguez García, encargada del Área Administrativa y Comercial del Centro Regional de Innovación, explicó que a través de este tipo de foros se busca incentivar la mentalidad de líderes entre los jóvenes para que puedan emprender dentro y fuera de las empresas, lo que impulsa tomar acciones frente a los cambios que llegan.

"Lo que se busca es incentivar la parte de la mentalidad para los líderes, porque queremos desarrollar líderes que puedan emprender, ya sea dentro o fuera de la empresa, a veces se descuida esa parte y creemos que el empleado no tiene un rol fundamental, pero hoy sabemos que el empleado es el motor de ese crecimiento de las organizaciones dado que el mercado se está moviendo muy rápido, entonces requerimos cultivar esa mentalidad para que puedan tomar acciones cuando los cambios vengan", abundó la también profesora del área de Economía del Itson.

¿QUIÉNES PARTICIPARON Y QUÉ APORTARON EN EL PANEL?

En el panel se tuvo la participación de Francisco Fernández, director de Sales del Valle; Ross Velázquez, fundadora de la Carreta Verde, ganadora de Shark Tank, y Salomón Sabag, de Llyasa, además de ser socio de diferentes organizaciones y es parte de Jalo por Obregón, con el emprendedor y fundador de 11:11, Alex Félix Peña, como moderador.

Agregó que este panel también busca que los jóvenes puedan conectar con toda la riqueza que hay en la región, además de reconocer que se pueden hacer cosas grandes y que hay gente que las está logrando.

"El panel es ese esfuerzo de buscar reconocer que sí se pueden hacer cosas grandes y que aquí en la región se hacen cosas grandes".