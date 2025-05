Estudiantes de Cajeme regresan a clases: conoce los detalles

Los cerca de 500 planteles de nivel básico de Cajeme regresaron a clases con normalidad después del periodo vacacional y solo se tuvo un reporte de robo de cableado, aunque no hubo necesidad de suspender actividades en el plantel.

La Delegación Regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que el 17 de abril se registró el reporte de robo de cableado en la primaria Acamapichtli en la colonia Cajeme, al cual ya se le está dando seguimiento.

El resto de las escuelas regresó con normalidad, con una asistencia que osciló entre el 85 y 95 por ciento, así como el 100 por ciento de la planta docente en esta región.

ESPERAN QUE SE ATIENDA ROBO DE CABLEADO

Lizet Morales, directora de la primaria Acamapichtli, explicó que a pesar del robo de cableado se decidió retomar las actividades sin aires acondicionados para no suspender las clases.

"No hay aire acondicionado y aun así estamos trabajando, vamos a esperar a ver cómo nos va después del recreo que haga más calor", mencionó.

Añadió que solo en abril se tuvieron dos robos de cableado, uno el 10 de abril, antes de salir de vacaciones, y otro aproximadamente el 13, una vez que inició el periodo de descanso.

La directora dijo que a pesar de que los robos de cableado son constantes, la escuela no tiene para pagar un velador y no existe esa figura ante la SEC, por lo que no se les puede proporcionar uno.

Los reportes ya se hicieron ante la SEC y se está a la espera que se atiendan para que se regrese el encendido de los aires acondicionados.

REGRESAN CON JORNADAS FESTIVAS

Las primarias y preescolares retomaron sus actividades con las jornadas de las festividades del Día del Niño, lo que contribuyó a que no se tuvieran índices importantes de ausentismo.

Durante la siguiente semana habrá diferentes actividades que se planearon con motivo de la festividad infantil, que se verán interrumpidas únicamente por el día inhábil del primero de mayo.