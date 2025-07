Esto costaría arreglar de manera definitiva las inundaciones del paso a desnivel

Para lograr que no se generen inundaciones en el paso a desnivel de la calle 200 cuando caen lluvias por encima de los 40 milímetros, se tendría que hacer una reestructura del dren por el que corre el agua y esto, a su vez, costaría cientos de millones de pesos, con los cuales no cuenta actualmente el Gobierno Municipal, explicó el alcalde Javier Lamarque.

Por ello es que se instalaron bombas durante el gobierno 2018-2021, mismas que no acaban con la problemática de raíz, pero sí reducen el tiempo de espera de desfogue. Es decir, el agua tarda entre 4 y 5 horas en salir, mientras que antes tardaba hasta 1 día.

"Las bombas están funcionando, el problema del paso a desnivel de la 200 es uno estructural, el agua que cae ahí, al sacarla las bombas, van hacia el dren que está por la 200, que corre por La Calzada. Para allá se manda el agua, pero la pendiente es muy poca y luego el dren, cuando llueve mucha, ya viene lleno, de manera que el agua no puede caer. Todo tiene solución, nomás que cuesta cientos de millones de pesos, no tenemos ese dinero, a lo mejor tendríamos que reconstruir el dren pluvial, tenemos que atenernos a lo que tenemos. Cuando llueve normal no pasa nada", dijo.

La saturación de canales y vías pluviales es algo que acontece en todas las ciudades, agregó, cuando se registran lluvias fuertes.

VIENEN OBRAS PARA CAJEME

Por otro lado, el alcalde dio a conocer que durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo la oportunidad de hablar con ella sobre proyectos que beneficiarían a la población cajemense.

"Tuve la oportunidad de platicar con ella, le comenté la conveniencia a partir del potencial de desarrollo de Cajeme, de que aquí se impulse un polo de bienestar, para desarrollar la industria a partir de parques industriales, con muchos beneficios", mencionó.

Lamarque Cano adelantó que gestiona un proyecto relacionado a puentes elevados con el gobierno federal, que conllevaría un apoyo de 300 mdp.