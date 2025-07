Esterilizarán a perros callejeros en la Comisaría de Esperanza

Una campaña de esterilización canina y felina, se realizará este sábado 19 de julio en la Comandancia de Policía de la Comisaría de Esperanza, de 08:00 de la mañana a 02:00 de la tarde, informó Yaxaira Castelo León.

La presidenta de la Fundación Captura, Esteriliza y Suelta (CES) Ac, especificó que apoyarán con 20 esterilizaciones gratuitas a dueños de mascotas cuyos recursos son escasos.

También, veterinarios cuyo médico responsable es Edgar Espinoza, realizarán 10 operaciones sin ningún costo para perros callejeros, los cuales serán trasladados al lugar por la agrupación Rescate Animal.

El resto de quienes quieran esterilizar a sus mascotas, comentó que pueden hacerlo por un costo de 350 pesos.

Por esa cantidad, dijo que también entregarán des inflamatorios por tres días, hilo absorbible (no requiere que se lleve a retirar se absorbe en máximo 10 días).

Dijo que los requisitos para poder intervenir quirúrgicamente al animalito son: no lactantes, no gestantes, no en celó, sin garrapatas, no llevar a los perros y gatos sueltos o en brazos, sino en jaulas, cajas y mochilas.

"Se estará tatuando con una "C" de manera gratuita a los callejeritos que nos lleven para que todos sepan que ya está esterilizado. Es una buena manera de identificarlos, el marcaje será en la parte interna de la oreja, también podemos marcar a su mascota si así lo desea también de manera gratuita", concluyó.

Las y los interesados pueden realizar su cita al 644 2093 244. Y las donaciones para seguir realizando esterilizaciones gratuitas pueden realizarse a la cuenta 4189 1432 9000 4863.