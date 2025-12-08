Entregan patrullas a la Policía Municipal de Cajeme

Cinco nuevas unidades se integraron al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mismas que reforzarán la vigilancia y atención de incidentes en zonas alejadas de Ciudad Obregón.

El alcalde Javier Lamarque Cano dijo que, la adquisición de dichas patrullas fue gracias a una gestión por parte del Gobierno del Estado; al igual que otras 11 unidades que han sido entregadas durante esta administración.

Asimismo, mencionó que, el Ayuntamiento ha adquirido un total de 56 unidades, entre pick ups, sedanes, motocicletas y cuatrimotos.

“Queremos ratificar nuestro compromiso de seguir avanzando para recuperar la tranquilidad, hemos avanzado, pero aún falta mucho por hacer”, expresó el alcalde de Cajeme, quien recordó que la recuperación del parque vehicular de la Policía Municipal inició en 2021.

“Cuando llegamos, de 150 unidades había solo alrededor de 45 funcionando en buen estado, las demás estaban descompuestas, hasta el momento hemos logrado incrementar el parque vehicular en alrededor de 75 unidades que su gran mayoría han sido adquiridas por el Ayuntamiento”, dijo Lamarque Cano, quien además, adelantó que en los próximos días se entregarán más patrullas a la corporación.

Por su parte, el contralmirante Claudio Cruz Hernández, informó que las nuevas unidades serán destinadas a zonas donde se carece de vigilancia.

“Estas unidades las vamos a mandar al Valle del Yaqui, a la Marte R. Gómez, Quetchehueca, en toda la zona rural y también en Hornos”, indicó.

En cuanto a la inversión que el gobierno del Estado destinó para las cinco unidades, el secretario de Seguridad Pública dijo que fue de aproximadamente 9 millones de pesos.

Finalmente, el jefe de la Policía y Tránsito, dijo que se pretende llegar a un total de 150 patrullas al término de la administración, las cuales, son suficientes para los 670 agentes con los que cuenta la corporación.