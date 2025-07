En Cajeme presentan beneficios de la abstinencia del azúcar

Además de la pérdida de peso, mayor energía, disminución de antojo de postres, el dejar de consumir azúcar, beneficia el estado mental de las personas, más aún de quienes son más sensibles tras el consumo de la misma, informó Lorenia Ayala Valdez.

Sin embargo; la nutrióloga y psicóloga, explicó que la abstinencia de azucares puede resultar un desafío para la gran mayoría de personas, por lo que pueden experimentar, dolores de cabeza e incluso presentan problemas emocionales como irritabilidad.

"Podemos experimentar una especie de claridad mental, más relajación, menos antojos con alimentos altamente calóricos o comestibles y cosas que no son comida, las papilas gustativas también se regeneran, podemos experimentar los sabores auténticos de la comida real", expuso.

Explicó que en el ser humano cuenta con la micro biota intestinal, la cual tiene bichos que favorecen y otros que perjudican, tras consumir mucha azúcar y harina.

Pero, al consumir productos altos en sacarosa, comentó que se alimenta más la flora bacteriana patógena, es decir, se alimenta a las bacterias que a corto y largo plazo causan afectaciones físicas y mentales.

Por lo anterior, indicó que tras la abstinencia de azúcar el cuerpo comienza a desintoxicarse y el sistema bacteriano dañino comienza a morir y a provocar malos olores en la persona; sin embargo, al terminar ese proceso comienzan el bienestar de quienes eran adictos a el azúcar.

"Hay personas tan sensibles y tan susceptibles al azúcar que después de consumir azucares o harinas, tienden a deprimirse a llorar y no saben porque, se sienten tristes, que la vida no tiene sentido y no se dan cuenta que lo que están experimentando está directamente relacionado con lo que consumen", explicó.

Ayala Valdez, dijo que, a pesar de lo complicado de abstenerse de consumir azúcar, vale la pena hacerlo para experimentar los resultados.

Ayala Valdez, dio a conocer que hay quienes experimentan dolor de cabeza por dos o tres días por dejar de consumir azúcar, mientras que para otros ese proceso resulta ser un desafío.