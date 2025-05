Empresarias de Cajeme aprenden técnicas para vencer el miedo

Para brindar herramientas que fortalecen el liderazgo femenino, las integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), así como ciudadanos invitados, asistieron al Desayuno Empresarial con la conferencia "Esa no soy yo", a cargo del ponente, Daniel Núñez Gallegos.

María Eugenia García Ruiz, presidenta del CCME, capítulo Sonora, explicó que cada mes hacen la reunión donde participa un expositor con el objetivo del crecimiento personal y profesional de los presentes.

"Porque esto es en general, es integral, es para hombres y mujeres y fue una sesión muy enriquecedora, donde nos compartió tips personales y también nos identificamos cada uno con este tema presentado", comentó.

El conferencista, Daniel Núñez Gallegos, destacó que en ocasiones las personas no logran reconocer los talentos, por lo que se desarrolla el síndrome del impostor, el cual se presenta cuando los ciudadanos quieren emprender un proyecto, pero tienden a sabotearse de manera inconsciente.

"El día de hoy pasamos por varias etapas, es primero reconocer los temores que tenemos, pero también las virtudes, luego reconciliarnos con ese niño interior, para con esto podernos reconfigurar y poder lograr el potencial que nosotros tenemos", expuso.

Dentro de la comunicación interna de cada individuo, comentó, pueden aplicarse frases como: "Estoy creciendo, y eso ya me hace valiente", "Merezco hablarme con compasión", "Mi voz interna me cuida, no me castiga", "Me permito ser humana y poderosa a la vez", "Hoy soy mi mejor aliada", entre otras que pueden ser de autoría personal.

Dijo que, para vencer el miedo, gran parte de los dedicados a hablar ante multitudes o quienes están por encararse a un desafío utilizan una técnica para asociar un estímulo como un gesto o sonido con el fin de poder concentrarse y enfrentarse con éxito a una situación.

Núñez Gallegos agregó que algunos de los estímulos son persignarse, aplaudir, tocarse las manos, pararse en algún lugar, reír, bailar o cualquier actividad que sirva de concentración antes de afrontar el miedo.

García Ruiz invitó a los empresarios y empresarias sonorenses a sumarse al CCME, donde realizan networking, capacitaciones, talleres y alianzas para el crecimiento personal y empresarial.