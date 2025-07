Desperfecto en calle No Reelección pone en riesgo a los cajemenses

En riesgo constante se encuentran cajemenses que se desplazan de manera peatonal y en automóvil por la calle No Reelección, entre 5 de febrero y Sinaloa, ya que desde hace un año y medio aproximadamente han surgido desperfectos que ya han ocasionado accidentes y que no han sido atendidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano, ni de Imagen Urbana y Servicios Públicos.

En distintas ocasiones, vendedores de comida que se encuentran en este punto de la ciudad, han reportado que personas se han caído al tropezar con los desperfectos de la pista de rodamiento al intentar cruzar la calle, cayendo incluso sobre uno de los carriles, lo que los pone en riesgo de ser arrolladas.

Por ello, comerciantes reiteran su llamado a las autoridades municipales, para que presenten atención a esta situación y se tomen cartas en el asunto antes de que se registre algún incidente de gravedad e incluso mortal, ya que se trata de una vialidad altamente transitada, al ubicarse en el primer cuadro de la ciudad.

"Lo hemos denunciado en muchas ocasiones, pero no nos hacen caso, varias personas se han caído ahí, pero ya mejor deciden no decir nada porque piensan que no tiene caso, hemos ayudado a algunas a levantarse y se van, esperemos no pase a mayores", dijo una de las vendedoras, quien se identificó como Alejandra.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, dio a conocer que se llevan a cabo trabajos en distintas zonas del municipio para el rescate de vialidades, y se revisará el caso.