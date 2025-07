Cumplen pocas gasolineras de Cajeme "Ley Silla"

En el municipio de Cajeme se observa un muy bajo el cumplimiento de las empresas gasolineras con respecto de la Ley Silla, que entró en vigor desde el pasado 17 de junio y representa una modificación a la legislación laboral que reconoce el derecho al descanso durante la jornada laboral, en una silla con respaldo; es uno de los pocos cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) enfocados en pausas frecuentes.

La reforma laboral en este sentido obliga a los empleadores a proporcionar asientos para el reposo periódico de trabajadores que laboran de pie, los cuales deberán estar en un espacio en el centro de trabajo designado para este fin y con ello se agrega una nueva restricción a los patrones, que tienen prohibido obligar a que los empleados desempeñen sus actividades de pie durante todo el turno de trabajo.

En un recorrido efectuado por Diario del Yaqui a varias estaciones de servicio de la localidad, se pudo constatar que sólo en dos de ocho empresas se cumple con lo que dice la mencionada ley, en las cuales ya se encuentra a la vista el mobiliario; y en una más se comentó que estaban por instalarlas, aunque no dieron fecha exacta para ello.

"José", empleado de una gasolinera de las que aún no acatan la normativa, ubicada por la calle Jalisco al sur, comentaba que él padece de problemas de salud en la columna lumbar, motivo por el que no puede estar mucho tiempo de pie, así que cuando los dolores son tan fuertes, tiene que hincarse en el suelo para ayudar a relajar esa parte de su cuerpo, pero la administración de la empresa, al parecer no quiere hacer caso.

"Fabián", trabajador de otra estación de servicio ubicada por el bulevar Ramírez, mencionó que se han dado varias discusiones entre ellos y la gerencia, porque esta no quiere acatar la normatividad.

Por su parte, Francisco Javier Rivera Elizondo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) en Ciudad Obregón, dijo que ha platicado con algunos de los integrantes (no todos son parte de la organización), y la mayoría están en el ánimo de cumplir.

Y, como ya el tema es ley, el no cumplimiento de la misma conlleva sanciones e incluso hasta el cierre de los establecimientos, advirtió.