Con manifestación, cajemenses piden dar prioridad a drenajes colapsados

Con pancartas, cajemenses de distintas colonias se manifestaron en la entrada del Palacio Municipal, para pedir al gobierno reorientar los millones de pesos que se aplicarán para modernizar el Parque Infantil Ostimuri, de manera que se dé prioridad a la reparación de drenajes que se encuentran colapsados.

"Nosotros estamos viendo la situación en la que se encuentra Cajeme, es una situación ya insalubre por los drenajes tapados, la mala situación de las calles ya es algo público y notorio. Queremos que el alcalde reasigne los recursos públicos que están destinados para el Parque Infantil Ostimuri, para que los utilice para reparar los drenajes, porque ya es una situación de salud muy grave", mencionó la activista Alba Luz Borbón.

Algunas de las colonias que se ven afectadas actualmente por las fugas de aguas negras son la Primero de Mayo, Beltrones, Maximiliano R. López, Cajeme, Villa Fontana, entre otras. Representantes de estas zonas del municipio estuvieron presentes y destacaron que para ellos se trata de un problema que debe de solucionarse de manera prioritaria, pues afecta a las familias.

"Tenemos aproximadamente cinco años con el problema del drenaje tapado, sale de un lado de la escuela Adolfo López Mateos y toda el agua se estanca cerca de mi casa, aparte de que las calles están llenas de hoyos y personas ya se han caído, una joven se fracturó la pierna", dijo por su parte Isabel Cristina García, residente de la colonia Faustino Félix.

Esta situación también perjudica a la escuela Federal Número 3 y a un preescolar, agregó, por lo que se requiere que se tomen acciones inmediatas.

La manifestación llevó por nombre "La Revolución de las Cubetas Sucias", pues en un inicio los manifestantes advirtieron públicamente que acudirían con baldes con agua sucia a manera de manifestación, sin embargo, no se recurrió a esta acción.

Cajemenses solicitaron a los regidores del Cabildo y al Oomapasc visitar las zonas señaladas para constatar la problemática que se vive.