Cecati Obregón acerca Inglés a la comunidad cajemense

En busca de brindar mejores alternativas laborales para la comunidad cajemense, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 94 Obregón ofrece los cursos de Idioma Inglés, informó la directora del plantel, Karla Trujillo Zavala.

Explicó que los cursos son abiertos para todos los interesados en aprender inglés como segundo idioma, el cual puede servir para complementar la profesión que ya tengan, lo que permite a las personas acceder a mejores oportunidades laborales.

En el caso de la docencia, señaló que los egresados pueden trabajar en escuelas bilingües de Obregón que requieran el certificado curricular de Inglés.

"El aprendizaje del idioma inglés puede ser complementario para otra profesión, como la docencia, para trabajar en escuelas bilingües y se requiera un documento curricular del conocimiento de Inglés", detalló.

Agregó que en el Cecati 94 se puede estudiar Inglés junto con la especialidad de Asistente Educativo para trabajar en prescolares y guarderías en el que la lengua inglesa se considera importante en su enseñanza.

ABIERTO PARA TODOS

Además de los fines académicos y laborales, Trujillo Zavala explicó que el inglés se usa para comunicarse globalmente con otras culturas y países, usando las herramientas tecnológicas; permite acceder a más oportunidades académicas en universidades; accede a las personas a una mayor oferta cultural y de entretenimiento; desarrollo personal, entre otros.

Los cursos de inglés se distribuyen en Amateur, Starter y Master I, los cuales inician a partir del primero de septiembre con un costo de 600 pesos cada uno, además de un club de conversación con un costo de 300 pesos, que se tiene de lunes a jueves.

Para mayores informes pueden revisar la página de Facebook "Cecati Obregón" o comunicarse al teléfono 6444152033 y Whatsapp al 6441248805 en donde se les brindará la oferta académica.