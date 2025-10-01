Cajeme se une a la lucha contra el cáncer de mama con la Caravana por la Vida 2025

En Cajeme se llevará a cabo la edición número 13 de la Caravana por la Vida, con la cual se busca concientizar a la población sobre la importancia de que haya una detección temprana del cáncer de mama, de manera que las pacientes se atiendan cuanto antes, lo que puede hacer una diferencia en su calidad de vida.

La directora general de DIF Cajeme, Claudia Santacruz, realizó una invitación a las empresas y comunidad en general, para que participen en esta caravana, que tendrá lugar el día 15 de octubre a las 17:30 horas. Esta partirá del cruce de las calles 200 y Miguel Alemán hasta culminar en el Palacio Municipal de Cajeme, ubicado en la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende.

“Un dato muy importante es que el Palacio Municipal se pinta de rosa durante todo el mes de octubre”, dijo.

La doctora Rebeca Alejandra del Castillo, coordinadora médica del Hospital San José, destacó la importancia de que las mujeres se realicen autoexploración a partir de los 20 años, al menos 1 vez por mes. “Esto, para detectar a tiempo cualquier padecimiento que puedan tener y la mamografía debe realizarse a partir de los 40 años, una vez al año”, explicó.

Entre los síntomas característicos se encuentran el hallazgo de un bulto en el seno, así como cambios en la textura de la piel, por lo que invitó a la población a estar atenta a las señales.

También se han detectado casos de cáncer de mama en hombres, en el estado de Sonora, con un menor porcentaje.