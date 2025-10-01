  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cajeme se une a la lucha contra el cáncer de mama con la Caravana por la Vida 2025

Se busca concientizar a la población sobre la importancia de detectar oportunamente esta enfermedad

Oct. 01, 2025
Cajeme se une a la lucha contra el cáncer de mama con la Caravana por la Vida 2025

En Cajeme se llevará a cabo la edición número 13 de la Caravana por la Vida, con la cual se busca concientizar a la población sobre la importancia de que haya una detección temprana del cáncer de mama, de manera que las pacientes se atiendan cuanto antes, lo que puede hacer una diferencia en su calidad de vida.

La directora general de DIF Cajeme, Claudia Santacruz, realizó una invitación a las empresas y comunidad en general, para que participen en esta caravana, que tendrá lugar el día 15 de octubre a las 17:30 horas. Esta partirá del cruce de las calles 200 y Miguel Alemán hasta culminar en el Palacio Municipal de Cajeme, ubicado en la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende.

imagen-cuerpo

“Un dato muy importante es que el Palacio Municipal se pinta de rosa durante todo el mes de octubre”, dijo.

La doctora Rebeca Alejandra del Castillo, coordinadora médica del Hospital San José, destacó la importancia de que las mujeres se realicen autoexploración a partir de los 20 años, al menos 1 vez por mes. “Esto, para detectar a tiempo cualquier padecimiento que puedan tener y la mamografía debe realizarse a partir de los 40 años, una vez al año”, explicó.

Entre los síntomas característicos se encuentran el hallazgo de un bulto en el seno, así como cambios en la textura de la piel, por lo que invitó a la población a estar atenta a las señales.

También se han detectado casos de cáncer de mama en hombres, en el estado de Sonora, con un menor porcentaje.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Realizan mejoras en Cam 40 de Obregón
Ciudad Obregón

Realizan mejoras en Cam 40 de Obregón

Octubre 01, 2025

Se realizan diferentes mejoras en el plantel con lo que se obtenga a partir del programa

Pasajeros aumentaron en septiembre en el Aeropuerto de Obregón
Ciudad Obregón

Pasajeros aumentaron en septiembre en el Aeropuerto de Obregón

Octubre 01, 2025

El incremento en el flujo de pasajeros ha sido sostenido mes tras mes en el AICO

Inicia temporada buena para taxis de Obregón
Ciudad Obregón

Inicia temporada buena para taxis de Obregón

Octubre 01, 2025

El último trimestre representa una buena temporada para los taxistas de la ciudad