Aprueban licencia a Javier Lamarque en Cajeme

Regidores de Cajeme aprobaron la solicitud de licencia que presentó el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano este jueves, con el fin de separarse de su cargo de manera temporal para dedicarse a hacer campaña electoral, ya que buscará la reelección este 2024.

Asimismo, votaron a favor de que sea el regidor Octavio César Quintero Valenzuela quien asuma el cargo del alcalde de manera temporal.

"Por ley, estoy facultado para irme a campaña sin necesidad de pedir licencia pero he decidido hacerlo por distintas razones. Primero que nada lo hago por congruencia, no quiero que se diga que actúo con ventaja, quiero evitar señalamientos infundados de que me aprovecho del cargo para hacer campaña", explicó el presidente, Lamarque Cano.

Una vez aprobada por los ediles, la licencia tendrá efecto a partir del día 20 de abril y concluirá el 5 de junio, cuando hayan terminado los comicios del 2024.

"MUNICIPIO EN BUENAS CONDICIONES"

El alcalde defendió que Octavio César Quintero recibirá, durante el tiempo que se desempeñe como alcalde, un municipio en buenas condiciones.

"Yo creo que dejamos un municipio caminando en buen estado y sano. Se sigue trabajando con la atracción de inversiones, en el tema de seguridad pública, vamos avanzando", dijo.

¿QUIÉN ES OCTAVIO CÉSAR QUINTERO VALENZUELA?

De acuerdo a la página Regidor.MX, Octavio César Quintero Valenzuela estudio Contabilidad y se desempeñó como oficial de la Policía Federal de Caminos; además fue director general de comisarías y delegaciones.

INCREMENTARÁN SUELDO DE POLICÍAS

Cabe señalar que durante la sesión de Cabildo también se aprobó un incremento al sueldo de los elementos policiacos a partir del 1 de mayo, según su grado.

En el caso del oficial y suboficial, será del 10 por ciento; mientras que para los policías terceros del 20 por ciento y para el policía de 25 por ciento.

También se aprobaron reformas en el tema de jubilados y pensionados, para que las empleadas del Ayuntamiento jubiladas puedan dar seguros social a sus esposos.