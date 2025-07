Buscan garantizar que dueños den de baja sus vehículos en el municipio al venderlos

Frecuentemente, ciudadanos acuden a los cubículos de los regidores de Cajeme para solicitar orientación ante infracciones y órdenes de embargo que se cargan a sus nombres por vehículos que ya vendieron hace años, pero que no dieron de baja ante el municipio, por lo que existe una propuesta del regidor Edgar Gutiérrez Lara, para que se firme un convenio que ponga fin a esta problemática.

El edil explicó que, con ello, sería un estricto requisito dar de baja primero el carro ante el municipio, para posteriormente hacerlo ante la Agencia Fiscal del estado, como sucedía en administraciones anteriores.

"Hemos estado recibiendo en los cubículos a personas que llegan con órdenes de embargo por carros. Hay personas que sí lo dan de baja actualmente ante el municipio, pero es alrededor de un 20 por ciento de los que lo hacen ante el estado. El otro 80 por ciento dice, pues si no me lo pide la Agencia Fiscal no lo doy de baja ante el municipio, y piensa que se va a dar de baja automáticamente, pero con el transcurso de los años les llegan requerimientos por sus antiguos carros", dijo.

Destacó que, con ello, había un ingreso para el Ayuntamiento que pueda utilizarse a favor de la ciudadanía, pero principalmente se resolvería uno de los grandes problemas que afectan a los cajemenses.

"Ya existía este convenio anteriormente, se hacía un cobro muy accesible, pero se dejó de aplicar el convenio hace algunos gobiernos. Creo que podemos evitar que le pase esto a la gente, estaríamos evitando este tipo de situaciones con la ciudadanía, y sería un ingreso para el municipio", mencionó.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque dijo estar en disposición de gestionar que se realice este convenio con la Agencia Fiscal del estado.