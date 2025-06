Auxilian a accidentados en diversas localidades de Sonora

De 23 paramédicos con los que contaba el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Sonora (CRUM) en 2022, el número de elementos subió a 88 dedicados a atender emergencias por accidentes o desastres naturales en la entidad, informó Rodrigo López Gutiérrez.

El coordinador estatal del Centro, comentó que el CRUM es un programa nacional establecido en el estado, cuya manera de operar es recibir llamadas del 911 a través de quienes laboran en el C5, para después destinar las unidades a cargo de paramédicos certificados.

"Es parte de la salud pública, es un eslabón importante el poder estar, tenemos el tema humanitario de los repatriados que han estado deportando paisanos de Estados Unidos. Tenemos ambulancias, en este caso con Cruz Roja, tenemos una ambulancia del CRUM de San Luis Río Colorado haciendo labor", comentó.

Dio a conocer que tienen el conocimiento de la capacidad de camas de los hospitales públicos y privados de Sonora.

De acuerdo al funcionario estatal, de 25 ambulancias distribuidas en diversas partes del estado, seis son clasificadas como avanzadas tras contar con electrocardiografía, monitor, desfibrilador, medicamentos y ventilador.

En algunos casos, comentó, toman la llamada y permanecen en ella, hasta que tienen contacto con los enfermos o accidentados a quienes les dan instrucciones, mientras llegan al lugar.

"Es una labor que inicia como algo altruista, y en lo personal ahorita me encuentro como líder y no descarto la posibilidad. De hecho, me ha tocado subirme a la ambulancia y es algo que retomas y con mucho gusto, con mucho amor a las personas y poder dar esperanza y ayudar a alguien más, sin importar su clase social, ni su idioma, porque a veces nos tocan pacientes extranjeros", concluyó.

El paramédico dijo que en los últimos años el desafío más difícil al que se han enfrentado es la atención prehospitalaria durante la pandemia.