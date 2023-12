Autos "chocolate": Usuarios califican de "pésima" la atención para regularizar las unidades en Cajeme

Como pésimo, calificaron el servicio de regularización, propietarios de autos "chocolate" durante el primer día de atención del Registro Público Vehicular (Repuve) a través del módulo itinerante, mismo que estará en Cajeme hasta este viernes 29 de diciembre.

Y es que la mayoría de solicitantes tenía más de cinco horas esperando, y a decir de los inconformes no llevaban un orden en turnos, por lo que resultaba igual si había quienes habían sido citados desde temprana hora.

Pero la inconformidad fue más allá, pues la explicación que dio el personal del Repuve fue que el sistema estaba fallando y ante el hambre, sed y las diligencias pendientes por hacer, la desesperación se apoderó de los dueños de automóviles.

"Ya se van unos con sus calcas y nosotros no. Y dicen que la impresora se comió los chips que estaban primero que los otros, a lo mejor salió mi calca, pero no salió bien y el chip de mi calca se lo comió la impresora, eso me dijeron", expresó Karina Corral Apodaca.

Armando Baldenegro Maldonado mencionó que fue citado a la 1:00 de la tarde y aunque había quienes llegaron a las 9:00 de la mañana, él realizó su tramitología más rápido, a lo que llamó "suerte".

Otro caso, fue el de Jesús Velarde Duarte, quien a pesar de haber llegado durante la mañana, permanecía en el lugar a las 4:30 de la tarde de ayer a la espera de ser atendido, motivo por lo cual su rostro reflejaba hartazgo por permanecer en un solo lugar durante más de cinco horas.

A decir de los empleados de Repuve, quienes estaban a cargo del módulo itinerante denominado Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo, Coordinación e Inteligencia, se quedarían realizando la tramitología, misma que fue en el Centro de Usos Múltiples (CUM), hasta que el tiempo que fuera necesario.