Aumentará costo en la construcción

La presidenta de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) en Ciudad Obregón, dijo que los aumentos no se han presentado aún; sin embargo, no serán mayores al 12% que se tuvo en 2021 en acero, cemento y otros materiales. "Estos aumentos son en todo, acero, cemento, ladrillo, polvos y el año pasado fue muy fuerte por la pandemia, el costo de la mano de obra también se tiene que incrementar porque escasea, si antes teníamos una plantilla de mil trabajadores, bajó a 300, entonces para buscarlos debemos subir el sueldo", expuso. "En la pandemia no había producción, las plantas cementeras cerraron, por un tiempo el acero dejó de importarse y dejó de producirse en México, ahorita ya tenemos los materiales y el aumento que se dé, no va a ser igual que el año pasado", destacó. EXTRA: