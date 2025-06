Va primaria contra el sarampión: aplican vacunas como medida preventiva

En busca de prevenir casos de sarampión en la comunidad, la escuela primaria Carlos M. Calleja trabaja en coordinación con brigadas del Sector Salud para aplicar vacunas a los niños que no tengan el esquema completo, informó la directora del plantel, Guadalupe Muñoz Rosas.

Explicó que esta es una medida preventiva frente a los casos que se han reportado en Cajeme y aunque ya habían acudido brigadas en meses pasados, se decidió recibirlas de nuevo para poner las vacunas a los niños las tengan pendientes.

"Esto es preventivo contra los casos de sarampión, ya habían venido una vez, pero decidieron meter solicitud para regresar a aplicar a los niños que no tuvieran la vacuna", informó.

Se detectó que hay niños que no tienen aún el biológico, principalmente en los de primero, quienes acudieron a las instancias de salud, pero no se las pudieron aplicar por falta de disponibilidad del mismo.

CUMPLEN CON PROTOCOLOS PREVENTIVOS

Añadió que la escuela abre las puertas a las autoridades de salud que quieran acudir a la vacuna, ya que la prevención es lo más importante en los protocolos de salud.

"En los protocolos lo importante es la prevención y tienen las puertas abiertas las brigadas para cuando quieran venir a aplicar las vacunas", resaltó.

Explicó que los brigadistas del IMSS piden la cartilla para poder aplicar las vacunas, pero debido a que los padres de familia solo mandan el talón de permiso firmado, no se las pueden poner a los menores.

"Piden la cartilla y la mayoría no la manda, pero es obligatorio porque con el documento nada más firmando no se las pueden aplicar, necesitan la cartilla para ver si realmente tienen las vacunas o no", mencionó.

En Cajeme ya se han detectado 26 casos de sarampión, por lo que el sector educativo trabaja de cerca con las autoridades de salud, tanto en concientización como en la aplicación de los biológicos.