Alumnas del Cbtis 188 suspenden clases

Se manifestaron al exterior del plantel

Entre las manifestantes, Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Feminista Sonorense, destacó tener el conocimiento de 5 alumnas que han buscado a la directora del Cbtis 188 para que actué en consecuencia y de esa manera iniciar con la denuncia formal.

Las inconformes lamentaron que la directora o alguna autoridad educativa no se haya presentado en el lugar, mientras tanto colocaron anuncios exponiendo el supuesto acoso por parte de los maestros.

Además, con pintura en aerosol y pintura negra, escribieron en pared y piso de la institución: "pedófilos", "el Cbtis encubre agresores", "las alumnas no se tocan", entre otros mensajes.

"Prácticamente ha habido muchos abusos por parte de estas personas, no es solo uno, dos, son demasiados, son maestros que tienen contacto directo con alumnos, prácticamente son menores de edad las que estamos presentes y aun así permiten que estas personas estén aquí", señaló una alumna.

Aseguró y denunció supuesto abuso psicológico, manipulación, violaciones, pedofilia, acoso a través de mensajes como directo.

"Esperamos que se haga un cambio, que se retiren a todas estas personas de aquí, que se les corra simplemente porque no son personas, queremos respirar un aire distinto, no teniendo miedo, no sintiendo asco", manifestó.