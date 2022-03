Ahora todo cuesta más y consumidores resienten aumentos

De acuerdo a un sondeo entre amas de casa, coincidieron que los productos de la canasta básica se han disparado estrepitosamente.

"Todo ha subido de precio, antes con 200 pesos compraba lo mismo que llevo ahorita, hoy fueron más de 300 pesos por una cuanta fruta y verdura que llevo", comentó Guadalupe.

"Ya no alcanza para nada, antes con mil pesitos llevaba el mandado en el supermercado hoy no me alcanza ", comentó por su parte Elvia, ama de casa.

" Subió todo, pero todo, antes con 500 pesos me compraba mi comida de la semana, hoy con eso no me alcanza para nada, son mil pesos y parece que no llevo nada", dijo por su parte Marcela, adulta mayor.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la primera quincena de marzo de 2022, el INPC presentó un crecimiento de 0.48% respecto a la quincena anterior; con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.29%. En la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue de 0.53% y la anual de 4.12%.