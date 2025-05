Adultos mayores son principalmente agredidos por sus propios familiares

De los 198 expedientes con los que cuenta la Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor de Cajeme, correspondientes al 2025, el 70 por ciento aproximadamente corresponden a violencia familiar y el resto a omisiones de cuidados, informó la titular Ana Lurdes Gómez Hernández.

Se trata tanto de violencia física, como psicológica y económica, siendo esta última el “pan de cada día” en la dependencia. “Las cuestiones de las tarjetas económicas han sido el pan de cada día, quienes les ayudan a cobrar la pensión no les hacen llegar el dinero, no les dan lo suficiente. No quieren cuidarlos, por lo general los hermanos asignan a un familiar responsable y esto es lo que pasa. Nosotros vamos al lugar y entrevistamos al adulto mayor, verificamos su domicilio, la psicóloga hace la valoración, se cita a los hijos y hay una comparecencia, hasta que se hace un convenio”, explicó.

Algunas de las principales colonias en las que se realizan más denuncias con la Presidentes, Cajeme, Pioneros y Valle Verde. En muchos casos se requiere la intervención de cuerpos de emergencia como Cruz Roja, mencionó, pues hay daños físicos o por desnutrición.

“Nos hacen por violencia familiar, física, psicológica y económica, además de la omisión de cuidados, no los llevan a citas médicas en muchas ocasiones, no los sacan de su casa a distraerse, no cuidan a los que están enfermos. A veces tenemos que hablarle a Cruz Roja para que haya un traslado, porque se sienten mal o incluso traen desnutrición y anemia. Vemos que mujeres son violentadas por parte de los hijos, ya sea porque son adictos, alcohólicos o porque tienen esquizofrenia y no tomaron medicamentos”, mencionó.

Extendió su invitación a personas que tengan conocimiento de casos de este tipo, para que denuncien y puedan ser atendidos, pues os adultos mayores tienen derechos y deben garantizarse.

La denuncia puede hacerse de forma anónima al teléfono 6443123419 y acudiendo a las oficinas en la calle Chapultepec, entre Coahuia y Zacatecas