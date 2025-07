Precio del tomate podría subir en EE. UU. por fin del acuerdo comercial con México

El próximo 14 de julio vence el acuerdo entre Estados Unidos y México sobre la importación de tomate, y si no se alcanza una nueva negociación o prórroga, los consumidores estadounidenses podrían enfrentar un alza de hasta el 10 por ciento en el precio de este producto.

De acuerdo a información del Departamento de Comercio de EE.UU., el fin del acuerdo implicaría la imposición inmediata de un arancel del 17 por ciento sobre los tomates mexicanos, o que impactaría directamente en los precios al consumidor.

Rodolfo Spielmann, CEO de NatureSweet (uno de los principales importadores y distribuidores de tomates en EE. UU.) advirtió que no podrán absorber esos costos adicionales. "No hay ningún escenario en el que pueda absorber esos aranceles. Los márgenes no son lo suficientemente altos", declaró en entrevista.

Según informó El Financiero, NatureSweet distribuye productos populares como los tomates cherry Cherubs, disponibles en cadenas como Walmart, Kroger y Albertsons, lo que amplifica el posible impacto de la medida en todo el país.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE ACUERDO?

El pacto entre ambos países ha permitido por décadas que los tomates mexicanos entren al mercado estadounidense sin aranceles elevados.

Solo en 2024, aproximadamente el 72 por ciento de los tomates frescos consumidos en EE. UU. fueron importados, y de ellos, el 90 por ciento procedieron de México, según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU.

La eliminación del acuerdo afectaría a múltiples empresas estadounidenses que dependen del cultivo en México para abastecer el mercado local.

Aunque algunos grupos empresariales están presionando para extender el plazo y continuar negociaciones, a menos de una semana del vencimiento, un nuevo acuerdo parece poco probable.