Piden rehabilitar caminos vecinales

Por: Luz del Carmen Paredes

Vecinos de las comunidades rurales del Valle del Yaqui demandan la rehabilitación de los caminos vecinales.

Habitantes del Municipio de San Ignacio Río Muerto señalaron que las rúas a los poblados están destrozadas, no se pueden transitar y son un riesgo porque, en algunos casos, invaden carril y puede registrarse un accidente, señaló Marcos Leyva.

Apuntó que la inversión que se hizo al inicio de la administración no incluyó estas calles, por lo que están desechas.

Asimismo, los productores agrícolas y pecuarios señalaron que falta invertir en la rehabilitación, más ahora que va iniciar el ciclo agrícola y se incrementa el tráfico pesado.

Por su parte los habitantes de los campos pesqueros El Paredón, Aceitunitas y El Paredoncito señalaron que el acceso a las comunidades es muy peligroso, ya que para evitar los baches se debe salir y transitar por el margen del dren.

“Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y no esperar a que se registre un accidente de fatales consecuencias para actuar”, coincidieron al señalar los afectados.