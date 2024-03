VIDEO: Extranjera agrede a empleada de cafetería en México y enciende las redes

Una grabación se volvió viral en redes sociales, al mostrar a una mujer extranjera comportándose de manera violenta y grosera con una empleada de una cafetería en San Miguel de Allende, Guanajuato, lo que causó indignación y se viralizó en redes sociales.

El video, aparentemente grabado en secreto por otro empleado del establecimiento, captura el momento en que la cliente se vuelve extremadamente grosera después de que, al parecer, la empleada no entendió su pedido.

La mujer extranjera llegó a llamar irresponsable a la empleada y, al no obtener lo que deseaba, se atrevió incluso a arrojar objetos del local al mostrador, mientras expresaba su descontento afirmando que la situación "no era divertida".

ESTA FUE LA REACCIÓN DE LA EMPLEADA

Es importante destacar que la empleada no reaccionó ante ninguna de las provocaciones de la cliente, quien lanzó señalamientos y gritó durante varios minutos debido a un supuesto error en su pedido.

En el video, se observa cómo la mujer extranjera le dice a la empleada "Is not funny" (no es gracioso), ante lo cual la trabajadora simplemente responde con una risa disimulada frente a las agresiones.

A pesar de la incómoda situación, la empleada de la cafetería se defendió con prudencia. Según lo que se puede escuchar en el video, parece ser que la cliente recibió un café normal cuando había pedido uno descafeinado, a lo que la empleada argumenta que la cliente solo mencionó algo sobre unos colores.

"Señora, no es mi culpa, y no tiene por qué tratarme mal", aseguró la empleada de la cafetería antes de que la mujer extranjera se retirara con su orden, no sin antes pedir el nombre de la empleada.

El video causó diversas reacciones de rechazo en redes sociales, donde los internautas criticaron la manera de actuar de la mujer.

Es importante mencionar que este no es el único incidente que se ha suscitado de extranjeros hacia mexicanos, ya que en los últimos meses se han reportado varios casos de comportamiento violento por parte de estas personas.