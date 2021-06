Se queda soltero por "distraído"

En su post, Nilton aseguró "Yo creo que uno está soltero por pndjo (sic)", acompañando el clip con la canción Never forget you.

En el video se ve al joven mostrando el ticket fechado el 2 de julio de 2013 y en el mismo, escrito el número de teléfono de una joven llamada Graciela.

El hombre dijo que buscará a la joven cajera que le anotó su número, sin importar que hayan pasado 8 años.

Nilton mencionó que solía guardar los recibos con los que pagaba la colegiatura de su universidad, es por eso que aún conserva el papel.

El tiktoker mostró dos fotografías de cómo era su aspecto cuando era universitario, cuando la chica visiblemente se quedó prendada de él y se lo hizo notar.

Aseguró que no ha marcado el número telefónico pero que no dudará en hacerlo, y aunque han pasado dos semanas desde su declaración, aún no ha informado si ya localizó a la misteriosa chica.