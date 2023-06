¡Les dio calor! WhatsApp, Facebook e Instagram sufre caídas y provocan una ola de memes

Este viernes 16 de junio, se reportaron fallas en las redes sociales de WhastApp, Facebook e Instagram, lo cual obstaculizó a muchas personas, realizar adecuadamente sus funciones laborales, al no poder subir audios, imágenes, stickers ni videos.

La caída no solo impactó a México, también personas de Argentina, de Brasil, y Chile, entre otros, también se vieron afectados. Esto demuestra que no es una cuestión regional, sino que se trata de la misma aplicación. Por el momento, desde la empresa no hicieron eco de los reclamos ni brindaron explicaciones sobre el origen de la falla.

Luego de que cayeran las redes, los usuarios de inmediato empezaron a compartir por Twitter, sus mejores memes sobre lo que estaba aconteciendo en el momento. La aplicación que funcionó con normalidad solo fue Twitter y no reporta ningún tipo de fallas hasta el momento.

De acuerdo con Downdetector, a las 13:05 Facebook contaba con 655 informes de problemas enviados, siendo el sitio web (68%), conexión de servidor (21%) y carga (12%) los principales reportes.

En el caso de Instagram, a las 13:09 ya tenían 235 reportes siendo aplicación (40%), inciar sesión (33%) y carga (27%) los principales problemas.

En WhatsApp hubo 1717 reportes a las 13:11. 64% de los reportes indican que los usuarios no pueden mandar mensajes, 19% que no abre la aplicación y 18% sitio web.

Los usuarios ante este tipo de situaciones, los usuarios no pueden hacer mucho más que esperar a que se encuentre la solución al problema.

También, existen otras apps para comunicarse y que pueden ser descargados en dispositivos móviles y ordenadores de escritorio como: Telegram