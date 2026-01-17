Esto le pasa a tu cuerpo cuando duermes menos de seis horas

Dormir menos de seis horas por noche no solo provoca cansancio al día siguiente, también puede desencadenar una serie de efectos negativos en el cuerpo y la mente que, con el tiempo, impactan directamente en la salud y el bienestar general. Consulta estas consecuencias que afectan a largo plazo:

DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

La falta de sueño afecta la atención y la memoria, lo que dificulta el aprendizaje y la toma de decisiones.

CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO

Dormir poco puede provocar irritabilidad, estrés y mayor sensibilidad emocional a lo largo del día.

DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO El cuerpo reduce su capacidad para defenderse de virus y bacterias, aumentando el riesgo de enfermedades.

ALTERACIONES DEL METABOLISMO La privación de sueño influye en las hormonas que regulan el apetito, favoreciendo el aumento de peso.

MAYOR RIESGO CARDIOVASCULAR Dormir menos de seis horas se asocia con presión arterial elevada y mayor probabilidad de problemas del corazón.

CANSANCIO FÍSICO CONSTANTE La energía disminuye y el cuerpo tarda más en recuperarse, incluso después de actividades ligeras.