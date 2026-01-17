  • 24° C
Esto le pasa a tu cuerpo cuando duermes menos de seis horas

Conoce las consecuencias que una rutina de sueño insuficiente puede provocar en la salud, la concentración y el bienestar general

Ene. 17, 2026
La falta de sueño regular interfiere con funciones vitales del cerebro y el cuerpo

Dormir menos de seis horas por noche no solo provoca cansancio al día siguiente, también puede desencadenar una serie de efectos negativos en el cuerpo y la mente que, con el tiempo, impactan directamente en la salud y el bienestar general. Consulta estas consecuencias que afectan a largo plazo:

  • DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

    La falta de sueño afecta la atención y la memoria, lo que dificulta el aprendizaje y la toma de decisiones.

    CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO

  • Dormir poco puede provocar irritabilidad, estrés y mayor sensibilidad emocional a lo largo del día.

  • DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

    El cuerpo reduce su capacidad para defenderse de virus y bacterias, aumentando el riesgo de enfermedades.

  • ALTERACIONES DEL METABOLISMO

    La privación de sueño influye en las hormonas que regulan el apetito, favoreciendo el aumento de peso.

  • MAYOR RIESGO CARDIOVASCULAR

    Dormir menos de seis horas se asocia con presión arterial elevada y mayor probabilidad de problemas del corazón.

  • CANSANCIO FÍSICO CONSTANTE

    La energía disminuye y el cuerpo tarda más en recuperarse, incluso después de actividades ligeras.

  • AFECTACIONES EN LA SALUD MENTAL

    El descanso insuficiente puede incrementar el riesgo de ansiedad y depresión, especialmente si se vuelve habitual.

    Fernanda Rodríguez
