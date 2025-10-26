  • 24° C
Sonora

Unison se suma a la concientización de la lucha contra el cáncer

Cuenta con programa de acompañamiento desde hace más de 10 años

Oct. 26, 2025
El programa de acompañamiento para pacientes con cáncer de mama que surgió hace 11 años

A pocos días que concluya el conocido como "mes rosa" dirigido para concientizar a las personas sobre los padecimientos de cáncer y lo que implica esta enfermedad, la Universidad de Sonora realizó una carrera "Juntos contra el cáncer de mama" donde participaron alrededor de 600 competidores, informó la rectora de la institución Dena María Camarena Gómez.

Este evento donde participaron niños, jóvenes, adultos, botargas, así como sobrevivientes de la enfermedad, se realizó a través del "Programa de acompañamiento" que promueve la Unison surgió hace once años y es completamente gratuito para todas las personas. "Es un llamado, un recordatorio de que todos juntos podemos hacer un autocuidado", dijo la rectora del alma Mater.

Por su parte el doctor Carlos Arturo Velázquez Contreras, coordinador del programa, destacó que desde hace más de diez años ha brindado atención y apoyo especializado a un numeroso grupo de mujeres con cáncer de mama. "Tengo el honor de coordinar el programa de acompañamiento para pacientes con cáncer de mama que surgió hace 11 años".

Velázquez Contreras, también de tallo que desde su inicio tenían a más de 350 pacientes que han sido favorecidas en algunas de las áreas del programa de acompañamiento. "El programa no se restringe solamente a las pacientes, sino también hemos apoyado a familiares de las mismas, porque es muy importante concientizar acerca de la enfermedad".

Esta en la novena ocasión en que se celebra la carrera pedestre contra el cáncer en coordinación e departamento de ciencias del deporte y de la actividad física, notando que cada año va creciendo en número de participantes al ser una actividad dirigida a todas las edades en un ambiente totalmente familiar, que parte desde las escalinatas de rectoría, y con un circuito de la carrera y caminata por el interior del campus.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

