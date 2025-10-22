Staus entrega pliego petitorio a gobierno el Estado y Congreso local

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) hizo entrega de manera oficial ante el gobierno del Estado y el Congreso local, el pliego petitorio para que sean atendidas sus demandas para mejorar la atención para docentes, estudiantes y asimismo la revisión de la propuesta presupuestaria de la institución, señaló el dirigente sindical Cuahutémoc Nieblas Cota.

Con documentos en mano y acompañado de un contingente formado también por personal administrativo, agremiados del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), así como estudiantes de diversas carreras, principalmente del departamento de medicina, el Staus se hizo presente en las calles del bulevar Rosales hasta los puntos mencionados.

"Desgraciadamente hemos visto que viene un recorte presupuestal para las universidades públicas, y es lamentable porque la Unison es la casa de todos los sonorenses y para muchos estudiantes es la única opción y alternativa para tener una educación de calidad y no se está cumpliendo por parte de la universidad y del gobierno estatatal", subrayó Nieblas Cota.

El dirigente sindical resaltó que el próximo año se va tener una situación precaria se autoriza el presupuesto que se está debatiendo en el congreso de la unión y local, debido a que en lacado de Sonora están por debajo de la inflación que golpea a los salarios, los cuales no siempre alcanzan y esto se agrava para los profesores que no cuentan con una plaza sindical debido a que no se ha autorizado el otorgamiento por parte de la institución.

"Para la ocupación de plazas argumentan que no se pueden sostener por la falta de recursos, y estas ya han sido ganadas en tiempo y forma, además ya han sido presupuestadas, con los recortes presupuestales se garantiza que no habrá estabilidad porque las plazas no se pueden constituir", señaló Cuahutémoc Nieblas Cota.

Asimismo, destacó que dicho recorte no aplica para las administraciones solo para las bases de trabajadores sindicales que son quienes mantienen los puestos que sostienen a la Unison, por lo cual también solicitaron las revisiones salariales y contractuales para ambos sindicatos universitarios, Staus y Steus.