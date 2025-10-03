SEC hace alianza con Carín León

Con el objetivo de impulsar al talento sonorense en las áreas de artísticas, el secretario de Educación y Cultura (SEC) Sonora, Froylán Gámez Gamboa, informó que se encuentran trabajando en un proyecto para el desarrollo de los estudiantes de educación básica en conjunto con el cantante Carín León.

Dijo que el artista también ha mantenido reuniones con el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, para trazar nuevas estrategias y colaboraciones para el impulso e inspiración de los estudiantes de nivel secundaria con el objetivo de que se enfoquen en su meta.

"Es una rondalla, es una idea de Carín León, nos está apoyando a través de la búsqueda de talentos jóvenes, estamos trabajando en un proyecto enfocado en la cultura y la educación artística", explicó Gámez Gamboa.

Actualmente entre las actividades artísticas que promueve la SEC Sonora para nivel secundaria son concursos en declamación, canto, pintura, dibujo, oratoria, baile regional mexicano y rondallas, con el objetivo de llevar un desarrollo integral y la expresión del talento de los estudiantes.

Como parte de la logística para impuso del alumnado, también se les prepara en cuestión de exposición con la organización de concursos y encuentro que los lleva a una competencia sana desde la etapa de plantel, luego de zona, sector y región, hasta llegar a una final estatal.

RECONOCIMIENTO

Como parte de la estrategia para motivar el desarrollo de los jóvenes talentos, la SEC llevó al cantante Carín León a su antigua escuela secundaria General número 4 "Profesor Rubén Gutiérrez Carranza", donde se le hizo entrega de un reconocimiento como ex alumno distinguido, quien cursó sus estudios del 2001 al 2004.

"Carín León es un egresado de esta escuela como muchos sonorenses, pero hoy es orgullo internacional, queremos que ven que en sonora y que en esta escuela tiene como egresados a grandes elementos, que a base disciplina y esfuerzo se puede llegar a salir adelante como lo ha hecho Carín", expresó Froylán Gámez, mientras que dijo muy contento al regresar a su antigua escuela estar en patio con las nuevas generaciones.