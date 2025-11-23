Se reanudan búsqueda en El Alamito

Se reanudan actividades de localización de puntos por parte de las Buscadoras por la Paz Sonora, en El Alamito perteneciente al municipio de Hermosillo donde continúan encontrando restos óseos en fosas clandestinas, informó el colectivo.

En días pasados las buscadoras dieron a conocer del hallazgo de cuatro fosas clandestinas en este mismo punto, donde se encontraron con algunos restos humanos, por lo cual decidieron continuar peinando la zona para descartar puntos.

Actualmente se encuentran trabajando en una nueva búsqueda en el kilómetro 4 del Alamito. "Continuaremos trabajando en ese mismo sitio hasta descartar completamente el lugar donde ya se han encontrado algunas osamentas", dijo el colectivo.

El regreso al lugar mencionado fue este fin de semana y de acuerdo a sus cálculos continuarán excavaciones este lunes y durante martes hasta descartar todos los posibles puntos donde pudiera haber algún hallazgo.

Además informaron que si bien estuvieron trabajando de manera tradicional con palas y picos las veces pasadas que se dieron cita en el lugar, ahora acudirán con la retroexcavadora debido a la dificultad para maniobra en el suelo por lo rocoso.

Por la magnitud de la localización o descarte de puntos, el grupo de las buscadoras por la paz, invitaron a todos a que se sumen a las labores que se encuentran realizando para poder abarcar la mayor área posible, así como para acelerar las labores.

Esta es la segunda vez en el año en que regresan a un mismo punto para continuar con las búsquedas y el peinado de zonas, el primero fue rumbo a la carretera 26, la semana pasada y ahora en El Alamito.