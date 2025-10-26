Sader garantizará calidad de aguacate para exportación

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias, de no deforestación y de trabajo digno en la producción de aguacate para exportación, la Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural (Sader), estableció acciones para garantizar este cumplimiento, informó el titular de la dependencia, Julio Antonio Berdegué Sacristán.

Esto es con el objetivo de agregar valor al campo mexicano y garantizar que la generación de los productos de agroexportación cumplan en su proceso con la legislación ambiental y laboral, que en el caso de Sonora, sería para los municipios de Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, los cuales recientemente fueron declarados como zonas libres de plagas del barrenador grande, pequeño y de la palomilla barrenadora que afecta al hueso de aguacate.

Dicho acuerdo fue trazado entre las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Trabajo y Previsión Social, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), para que los productos y subproductos agrícolas de exportación del aguacate, provengan de huertos o predios seguros.

Entre los acuerdos se encuentra que cuenten con el aviso de inicio de funcionamiento del establecimiento previsto en la Ley federal de sanidad vegetal y su reglamento, emitido por la secretaría de agricultura a través del Senasica, además, solicitará que se lleven a cabo en terrenos libres de deforestación a partir de 2019, conforme al dictamen técnico o resolución correspondiente que emita Medio Ambiente en el ámbito de sus atribuciones.

Asimismo, se estipula que las personas trabajadoras del campo gocen de trabajo digno, es decir, condiciones laborales justas que les garanticen el respeto a sus derechos humanos, excluyendo totalmente el trabajo infantil, de acuerdo con el instrumento que expida Trabajo en el ámbito de sus atribuciones.

A partir de este lunes, las dependencias mencionadas tendrán 30 días hábiles para instalar una comisión a través de la cual emitirán disposiciones de carácter administrativo para establecer la mecánica operativa y procedimientos conforme a sus atribuciones, para iniciar la implementación de este acuerdo a partir del 1 de abril de 2026.