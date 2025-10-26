Niega el paso a las Buscadoras por la Paz Sonora

El dueño de un predio donde se encontraron más de sesenta cuerpos meses atrás, les negó una nueva entrada al grupo de Buscadoras por la Paz Sonora, quienes tenían la intención de continuar peinando la zona hasta descartar la existencia de más fosas clandestinas, informó Cecilia Delgado, vocera del colectivo.

La buscadora se refiere a una localización positiva que tuvieron a principio de este año donde encontraron alrededor de 40 fosas en la carreta 26 cerca del residencial Real de 14, en donde encontraron cuerpos recién enterrados y pedazos de huesos que aparentemente ya tenían algún tiempo también enterrados.

Cecilia Delgado, dijo que esta semana el colectivo se preparó para acudir nuevamente a dicho punto para continuar peinando la zona debido a que probablemente haya más personas enterradas en el lugar y por tal motivo están tratando de seguir descartando puntos, por lo cual habían llevado una retroexcavadora de la comisión de búsqueda para que pudiera ayudarlas debido a que el suelo está muy duro y no se podía trabajar con las herramientas básicas que suelen usar como pico y pala, entre otros.

“Pues la sorpresa fue que César Dávila Armenta, dueño del terreno, no nos dejó avanzar, no dejaron que entrara la retro, y se expresó muy mal de nuestros familiares desaparecidos y mostró total apatía, total falta de sensibilidad, refiriéndose que por algo los habían matado y por algo estaban en el lugar donde se encontraron más de 60 cuerpos”, dijo Cecilia Delgado.

Informó que son varias familias las que quieren a descartar puntos, razón por la cual, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se haga un cateo. “Lamentablemente por lo pronto no se pudo, pero vamos a insistir porque es el derecho que tenemos a descartar el lugar y el señor no puede negarnos el acceso para que entre una máquina”.

La vocera también aclaró que como colectivo entienden su argumento de que se trata de zacate para las vacas, sin embargo, también piden que él comprenda la situación y muestre empatía porque pudiera estar un ser querido, resaltando que el dueño del predio nunca se percató de que entraron a enterrar cuerpos. “Entonces a qué estamos jugando verdad”.