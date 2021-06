Mejora Pavlovich calidad ambiental

"Estoy muy contenta de haberles cumplido con algo que era una necesidad de muchos años, hace 20 años pedían esta obra que es la laguna de oxidación, en ocasiones los gobernantes no quieren hacer obras que no se ven y la laguna de oxidación ustedes no la van a ver, y pues no es una plaza bonita, no es una escuela bonita, está allá, bastante retirado, pero es una obra que realmente les va a traer salud, que realmente los va a librar de los olores que por años tuvieron que soportar, es una obra que realmente beneficia a todos los habitantes de este municipio", dijo.

Además, para beneficio de los alumnos de las comunidades cercanas de Ímuris, la gobernadora Pavlovich hizo entrega de un transporte escolar, el cual quedará en resguardo del Ayuntamiento hasta que reinicien las clases presenciales en esta zona.

"Este transporte escolar sé que es una añoranza de muchos años, del CAM, porque son kilómetros que los niños tenían que recorrer de diversas comunidades para poder llegar a su centro escolar, aquí está con refrigeración, año 2020 y quedará bajo el resguardo de la Presidencia Municipal mientras podemos iniciar el regreso a clases presenciales", aseguró.

Ante el aumento de contagios por Covid-19 que se ha registrado en la Entidad, la mandataria estatal hizo una invitación a seguirse cuidando, a respetar los protocolos sanitarios y cumplir con las medidas y sana distancia, para evitar que se reporten más casos en Sonora.

Jesús Rentería, alcalde de Ímuris, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich para resolver una problemática que les aquejaba por muchos años, como es la laguna de oxidación y por el compromiso cumplido de ayudar a los jóvenes estudiantes de la zona, ahora con un transporte escolar.

"Nuestra gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, una mujer que sí ha demostrado el compromiso con su pueblo, es para mí un gran honor recibirla con los brazos abiertos, como se merece, porque prometió y cumplió, resolvió el problema de las aguas negras, siempre nos brindó apoyo de distintas formas, hoy nos beneficia con un camión escolar de 33 pasajeros, modelo 2020, con refrigeración, totalmente nuevo, el cual brindará el servicio a la escuela del CAM y a toda la comunidad escolar de las distintas instituciones académicas de Ímuris", resaltó.