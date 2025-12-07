La Fiscalía General de Justicia del Estado informa avance de la investigación del caso Waldo´s

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES)anunció nuevos avances en la investigación relacionada con el incendio ocurrido en una sucursal de Waldo´s. La institución confirmó que, durante esta semana, altos mandos de la empresa franquicia fueron convocados a declarar ante el Ministerio Público como parte de las diligencias en curso.

LA INVESTIGACIÓN INCLUYE A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE TODOS LOS NIVELES

Desde el inicio del caso, la Fiscalía ha llevado a cabo todas las acciones que la ley permite para esclarecer lo ocurrido. Esto incluye entrevistas con directivos, gerentes, empleados y proveedores vinculados con la tienda afectada. La autoridad subrayó que el proceso no se ha limitado a personal operativo, como se señaló en recientes publicaciones periodísticas.

Por el contrario, la institución aseguró que las indagatorias han sido amplias y rigurosas, incorporando testimonios de integrantes del órgano directivo superior de la empresa, quienes ya han sido citados a comparecer en los últimos días.

Investigación del caso Waldo´s avanza con rigor legal y sin exclusiones: FGJES



En relación a la información publicada en la Revista Proceso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora precisa que es incorrecto afirmar que la investigación se ha limitado únicamente a... pic.twitter.com/psjDVpucQm — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 7, 2025

RESPUESTA A LA PUBLICACIÓN SOBRE LA SUPUESTA FALTA DE DECLARACIONES

En relación con la nota publicada el 7 de diciembre, donde se afirmaba que los dueños de la tienda no habían declarado a un mes de la tragedia, la Fiscalía precisó que dicha afirmación es incorrecta. La dependencia explicó que desde el primer momento se han recabado testimonios de personal de todos los niveles, incluyendo mandos altos.

Además, reiteró que la reserva sobre identidades, cargos y fechas de comparecencia se mantiene debido a que la investigación continúa abierta. Difundir esta información de manera anticipada podría vulnerar el debido proceso, la secrecía de la carpeta y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

LA FISCALÍA GARANTIZA TRANSPARENCIA DENTRO DEL MARCO LEGAL

La institución aseguró que ha mantenido comunicación constante con la sociedad, informando únicamente lo permitido por la ley. Su objetivo es que cada determinación adoptada en este caso cuente con bases sólidas y pueda sostenerse ante los tribunales sin poner en riesgo la integridad del proceso.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía reitera su compromiso con la justicia, la transparencia y el respeto a la dignidad de todas las partes, mientras continúa trabajando para esclarecer por completo los hechos en la sucursal de Waldo´s.