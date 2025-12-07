  • 24° C
Sonora

Invitan a colaborar en la promoción de Sonora

Secretaría de Turismo muestra apertura para el impulso de proyectos que dejan derrama económica en municipios

Dic. 07, 2025
Brenda Córdova Búzani, subsecretaria de la secretaría de economía y turismo del Estado de Sonora
Para quienes cuenten con algún proyecto que involucre el desarrollo y promoción turística de Sonora, se pueden acercar de manera directa a la secretaría de economía y turismo del Estado para trazar la estrategia de impulso para el emprendedor, indicó Brenda Córdova Búzani, subsecretaria de la dependencia.

Fue durante el cierre de año de actividades de las rutas del "Proyecto X off road girls" la cual en este 2025 también estuvo presente en Huatabampo, Navojoa y Álamos, que la subsecretaria de turismo destacó la apertura que tienen como secretaría para impulsar proyectos como este que son cien por ciento sonorenses.

Dijo que este es un ejemplo claro del trabajo en unidad que promueve la dependencia para el desarrollo y crecimiento de distintos rubros debido a que cada evento también se traduce en derrama económica que van dejando por cada lugar donde pasan, además de que se aprovecha para promover el consumo local.

"Se han acercado grupos con la secretaría y nosotros de alguna una manera colaboramos con ellos en darles difusión a los eventos, apoyarlos con seguridad pública, y apoyarlos con varias gestiones", expresó Córdova Búzani.

La subsecretaria, destacó que hasta el momento la mayoría de los eventos que se han promovido son de organizadores que los hacen con concausas para apoyar a los asilos de ancianos, niños de escasos recursos, siendo este uno de los puntos decisivos para seguir apoyando y sumándose con los promotores.

Respecto al último evento de Proyecto X off road girls, que se enfoca en promover la participación de la mujer al volante pero que al ser el cierre de año se realizó de manera mixta, la funcionaria, destacó que la secretaría ya cuenta un año y medio colaborando con su coordinadora Rocío Evis, pero el proyecto ya tiene alrededor de dos años.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

