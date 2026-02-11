Internos del Cereso de Hermosillo cursan la universidad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un total de 39 Personas Privadas de la Libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1 cursan la licenciatura en Administración de Empresas.

El grupo de estudiantes; caracterizado por la disciplina y dedicación que muestran en el aula, cursa actualmente el segundo semestre de la carrera en la Universidad Estatal de Sonora (UES), en modalidad en línea.

Personal del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) explicó que durante el proceso de internamiento se ofrecen diversas opciones educativas, que van desde la nivelación académica, hasta educación superior.

La oportunidad de cursar una licenciatura permite a la población de los centros de reinserción social adquirir herramientas de utilidad, para que al cumplir su condena tengan opciones para trabajar y ser personas económicas activas y con ello, evitar su reincidencia.