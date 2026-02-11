  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 11 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Internos del Cereso de Hermosillo cursan la universidad

Quienes se encuentran cumpliendo una condena, tienen distintas opciones educativas que van desde nivelación académica hasta licenciatura

Feb. 11, 2026
Internos del Cereso de Hermosillo cursan la universidad

Un total de 39 Personas Privadas de la Libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1 cursan la licenciatura en Administración de Empresas.

El grupo de estudiantes; caracterizado por la disciplina y dedicación que muestran en el aula, cursa actualmente el segundo semestre de la carrera en la Universidad Estatal de Sonora (UES), en modalidad en línea.

Personal del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) explicó que durante el proceso de internamiento se ofrecen diversas opciones educativas, que van desde la nivelación académica, hasta educación superior.

La oportunidad de cursar una licenciatura permite a la población de los centros de reinserción social adquirir herramientas de utilidad, para que al cumplir su condena tengan opciones para trabajar y ser personas económicas activas y con ello, evitar su reincidencia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy, 11 de febrero: Pronostican vientos fuertes y sistema invernal con nieve
Sonora

Clima en Sonora hoy, 11 de febrero: Pronostican vientos fuertes y sistema invernal con nieve

Febrero 11, 2026

Se prevén rachas de hasta 60 km/h y descenso térmico en próximos días; monitorean lluvias en zona montañosa del estado

Tiene ganaderos nuevo líder
Sonora

Tiene ganaderos nuevo líder

Febrero 11, 2026

Fernando Hollman releva a Antonio Fierro al frente de la Asociación Federico Barreras

Bachejoa.com: crean portal ciudadano para denunciar baches en Navojoa
Sonora

Bachejoa.com: crean portal ciudadano para denunciar baches en Navojoa

Febrero 10, 2026

La plataforma digital acumula más de mil reportes; alcalde Jorge Elías Retes la reconoce como buena iniciativa ciudadana