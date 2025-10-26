Infonavit invita a jóvenes a solicitar vivienda

Para quienes cuenten con seis meses de antigüedad laboral dentro de un empleo formal, serán candidatos a poder adquirir una vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin necesidad de contar con el puntaje que era requerido en general anteriormente, congelados´ informó el delegado del Infonavit en Sonora, Jorge Alberto Borbón Sáinz.

Indicó que se refiere a empleo formal solo aquellos que brinden prestaciones de ley al trabajador, es decir, que se encuentren registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) así como en el Infonavit entre otros, lo que les permitirá obtener beneficios laborales a través de distintos programas.

Borbón Sáinz, dijo que efectivamente esta opción está activada para Sonora. "Es para la vivienda del bienestar, este proyecto es prácticamente para los jóvenes y deben cumplir con algunas características".

El solicitante debe cumplir con tres características, como que debe ser su primera vivienda, es decir si ya cuentan con una, en automático no entra en esta opción. "También deben tener más de seis meses como derechohabiente para poder adquirirla y en tercer y lo más importante, es que es para los trabajadores que tienen entre uno y dos salarios mínimos, si tienes 2.1 salario mínimo, pues ya no entraría en el programa nacional de vivienda".

Aclaró que para quienes no cumplen con estos requisitos, el Infonavit continúa con todos los programas de créditos de línea dos, que es para la adquisición de vivienda nueva o existente, es decir, que el derechohabiente puede comprar una vivienda de los metros cuadrados lo que le permita el crédito.

"Nosotros damos créditos desde los 300 mil, 400 mil pesos hasta los 2.8 millones de pesos y tenemos nosotros también un programa que se llama Unamos Créditos, que te permite tener un crédito junto con una persona que no necesariamente tiene que ser tu esposa, puede ser tu papá, un hijo y que pudiera ascender a poco más de 4.8 millones de pesos", puntualizó Jorge Alberto Borbón Sáinz.