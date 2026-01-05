  • 24° C
Sonora

Gobierno espera recaudar alrededor de 300 mdp

Ene. 05, 2026
Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingreso
La Secretaría de Hacienda tiene una meta de recaudación de 300 millones de pesos para el mes de enero a través del trámite de revalidación de placas en todo el Estado de Sonora, informó Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos.

Informó que, de acuerdo con el comportamiento de años anteriores, este primer mes es cuando se alcanza la mayor cifra de entrada de dinero al gobierno del Estado con la realización de este trámite por parte de los contribuyentes y que actualmente son aproximadamente un millón cien mil vehículos los que se encuentran dentro del padrón vehicular de Sonora.

De la Rosa Flores dijo que la cifra mencionada para la recaudación, es contemplando que hay una ampliación dentro del padrón vehicular y calculando al mismo tiempo que también se otorgarán descuentos especiales a personas de la tercera edad y con discapacidad.

Asimismo, indicó que es probable que existan más un millón cien mil vehículos en el Estado, sin embargo, esta cantidad solo corresponde a los que se encuentran en movimiento, pero que pudieran existir más, sin embargo, por alguna circunstancia están descompuestos, fueron declarados como pérdida total o bien fueron vendidos como chatarras, y los dueños no se acercaron a la agencia fiscal a reportar la baja.

Durante el mes de enero se tendrá un quince por ciento de descuento ingresando al portal hacienda.sonora.gob.mx y a acudir de manera directa a las agencias fiscales, bancos y comercios participantes, se otorgará un cinco por ciento de descuento. Como requisito se debe contar con la licencia vigente del Estado de Sonora.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

