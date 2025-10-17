FGJ investiga accidente de Tufesa

Son siete personas muertas las que se registraron debido al accidente de un autobús comercial que transportaba 31 pasajeros por la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas- Hermosillo, y que poco antes de las 07:00 horas en el kilómetro 234 se registró el volcamiento del camión número económico 535 mientras circulaba de sur a norte, procedente de Sinaloa y con destino a Nogales.

Repentinamente, el chofer perdió el control del volante y el autobús se salió del camino, terminando volcado sobre el costado izquierdo, en el camellón central de la carretera y como resultado del percance, se informó que siete personas perdieron la vida, mientras que cuerpos de emergencias atendieron a seis personas más con lesiones, mismas que fueron trasladadas a un hospital, y otros 19 pasajeros, también resultaron con lesiones, aunque de menor gravedad

La primera hipótesis de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) sobre este accidente carretero es que el conductor se quedó dormido y por tal motivo salió de la carretera, informó Martha López Holguín, directora del Centro de Atención Temprana de la FGJES, indicando que los conductores huyeron del lugar.

Señaló que se trata de dos conductores que operaban el autobús de la línea comercial “Tufesa”, mismos que huyeron del lugar al momento de los hechos, el cual se ubica en el kilómetro 234 del tramo mencionado.

“La dirección de periciales, que hizo el procesamiento del lugar, nos reportó que no se ha establecido huellas de frenado o derrape por lo cual la primera hipótesis del trabajo de la fiscalía es que el conductor se quedó dormido, pierde el control y sale y sale de la carretera. Ya se tienen las identidades de los conductores y se está trabajando en su localización”, dijo López Holguín.

LESIONADOS Y FALLECIDOS

Por su parte el coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Jorge Arturo Vega Soto, informó que para la atención de lesionados activaron una red interna de hospitales donde se apoyan de diferentes cuerpos de emergencia como Cruz Roja, Bomberos, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y otros servicios de ambulancias privados, y que en este caso fueron activados diez hospitales pero que solo utilizaron siete.

“En cuanto a los fallecidos las indagaciones todavía siguen en proceso, no tenemos el nombre confirmado hasta que la fiscalía haga el proceso adecuado y procesamiento de los cuerpos para poder asignar los nombres completos”, explicó Vega Soto.

También dijo que dentro del catálogo de lesionados ya tiene detectado dónde se ubican y la atención que están recibiendo en cada momento, y que esta información se estará actualizando conforme vaya avanzando el estado de salud de cada lesionado.

LISTA DE LESIONADOS Y UBICACIONES

En el Hospital militar se encuentra Cambrano de la cruz Jorge enrique y Ramírez Ramírez Daniel; en el IMSS 14 está Rodríguez parra Gregorio, Cota Núñez Alejandra Guadalupe, Acosta Ortiz Joel Alberto, Frutos Eseguia Francisco Javier; mientras que el Isssteson se encuentran Amavizca Gordillo Denisse María y Duarte Gaxiola Jaime Alejandro.

En el IMSS número 2 están internados Cárdenas Leyva Nuvia Lizbeth, Roque Ángeles Rodrigo, Verdiales Cordero José Carmelo, Soledad Rivera Margarita y Verdiales Cordera Teresa de Jesús; asimismo Martínez Peña María Elena está en el Hospital General del Estado; Sandoval Arroyo Marianne Guadalupe en la Clínica del Noroeste; y finalmente Pérez Martínez Melani Dayana y Pérez Martínez Iker Humberto, fueron trasladados al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).