En Sonora hay 92 servidores inhabilitados

El hostigamiento laboral, acoso sexual y no presentar la declaración patrimonial, son los principales motivos que ha confirmado la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora, para inhabilitar a funcionarios para poder trabajar en cualquiera de las áreas de Gobierno Estatal, informó la titular María Dolores Del Río Sánchez.

Explicó que esta carta se expide a las personas que tienen la intención de trabajar en cualquiera de los tres niveles de gobierno, y que en caso de cumplir con esta de una manera favorable, se trunca una oportunidad laboral.

Son 92 servidores inhabilitados y 23 amonestados, la información que ha proporcionado la secretaria de la dependencia, refiriéndose únicamente a las denuncias que han tenido una resolución de este tipo, debido a que existen otras donde el funcionario queda libre de culpabilidad por falta de pruebas.

"Las sanciones de cuando hablamos de inhabilitación han sido de tres meses a un año, y la mayoría fueron por no presentar la declaración patrimonial, que es uno de los temas más delicados porque tienen que ver con la transparencia", señaló Del Río Sánchez.

También hizo referencia a los casos de hostigamiento laboral, acoso laboral y sexual. "El año pasado revisamos y nos dimos cuenta de que había denuncias sobre eso y que no existía un protocolo publicado para ser atendidas".

La Secretaría, aclaró que a raíz de lo mencionado se procedió a capacitar a todo el comité de la Secretaría Técnica y se tomaron medidas en este sentido, resaltando que actualmente dicho protocolo faltante ya está publicado en el boletín oficial del gobierno del Estado.

Respecto al tema del acoso, explicó que este se va inmediatamente área de investigación y secretaría y se crea una especie de ministerio público para tratar este tema en específico, mientras que, cuando se habla de hostigamiento, la ley es clara, sin embargo, como dependencia deben realizar el protocolo correspondiente.