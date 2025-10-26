Clima en Sonora hoy 26 de octubre: Comienzan los días frescos en el municipio

El clima en Sonora comienza a mostrar señales de cambio con la llegada de amaneceres más frescos, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos de Estados Unidos.

Durante este domingo 26 de octubre, los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera se mantendrán sobre el estado. Además, la corriente en chorro subtropical, en combinación con el frente frío número 10, se desplazará por el noroeste del país, lo que provocará lluvias ligeras —de entre 0.5 y 10 milímetros— principalmente en el oriente y la zona serrana sur de Sonora.

Se esperan amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas de entre 5 y 14 grados Celsius en las regiones montañosas, mientras que durante la tarde el ambiente será cálido a caluroso, alcanzando valores de 36 a 38 grados. En el noreste del estado podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 65 kilómetros por hora.

La CEPC también adelantó que un nuevo frente frío se aproximará el próximo 28 de octubre, lo que ocasionará un descenso en las temperaturas y vientos moderados en el noroeste sonorense.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: La capital del estado amaneció con 17 grados y 60 por ciento de humedad. Se espera una máxima de 34 grados, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora y un cielo completamente despejado. No hay probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Se mantendrá un ambiente caluroso, con temperaturas entre 17 y 34 grados. La humedad alcanzará el 90 por ciento y los vientos podrían registrar rachas de 40 kilómetros por hora.

Nogales: Inició el día con 7 grados y alcanzará una máxima de 24. La humedad es del 60 por ciento y los vientos llegarán a 40 kilómetros por hora. Cielos despejados y sin pronóstico de lluvias.

San Luis Río Colorado: Las condiciones serán más secas, con humedad del 50 por ciento, mínima de 16 y máxima de 34 grados. Habrá rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Navojoa: Presenta una mínima de 19 y máxima de 35 grados, con una humedad del 95 por ciento. Los vientos serán moderados, alcanzando rachas de 40 kilómetros por hora.

Agua Prieta: Se reporta un ambiente fresco, con temperaturas de entre 8 y 26 grados. Los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora y el cielo se mantendrá despejado. No se esperan lluvias.

Guaymas: El puerto amaneció con 20 grados y se espera que la temperatura suba hasta los 31. Los vientos oscilarán entre 10 y 50 kilómetros por hora, con cielos despejados y sin posibilidad de precipitaciones.