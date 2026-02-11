Clima en Sonora hoy, 11 de febrero: Pronostican vientos fuertes y sistema invernal con nieve

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el informe del clima en Sonora para este miércoles 11 de febrero. Con base en el análisis de datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, se prevén condiciones ventosas en distintas regiones de la entidad.

Para hoy, la corriente en chorro subtropical provocará rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el norte y oriente del estado. Además, se mantendrán nublados altos y débiles en el norte y noroeste, sin probabilidad de lluvia.

Las autoridades también alertaron sobre la aproximación de un nuevo sistema invernal al noroeste del país durante los días 11 y 12 de febrero. Este fenómeno podría generar lluvias moderadas y no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas. Asimismo, se anticipa un descenso en las temperaturas y aumento en la intensidad del viento en el interior de la entidad.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la temperatura mínima fue de 15°C con humedad del 70%, y se prevé una máxima de 31°C, con cielos despejados y rachas de hasta 40 km/h.

En Ciudad Obregón se registró una mínima de 14°C y se espera que el termómetro alcance los 31°C, sin probabilidad de lluvia.

Nogales amaneció con 7°C y podría llegar a los 22°C, con rachas de hasta 50 km/h y ligera probabilidad de precipitación.

En San Luis Río Colorado la mínima fue de 15°C y la máxima será de 25°C, con cielos nublados.

Para Navojoa se estiman temperaturas entre 14°C y 31°C; en Agua Prieta, de 8°C a 24°C; y en Guaymas, de 16°C a 27°C, predominando condiciones mayormente despejadas y baja probabilidad de lluvia.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante los cambios que podría generar el ingreso del sistema invernal en los próximos días.