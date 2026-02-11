  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 11 de febrero: Pronostican vientos fuertes y sistema invernal con nieve

Se prevén rachas de hasta 60 km/h y descenso térmico en próximos días; monitorean lluvias en zona montañosa del estado

Feb. 11, 2026
Clima en Sonora hoy, 11 de febrero: Pronostican vientos fuertes y sistema invernal con nieve

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el informe del clima en Sonora para este miércoles 11 de febrero. Con base en el análisis de datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, se prevén condiciones ventosas en distintas regiones de la entidad.

Para hoy, la corriente en chorro subtropical provocará rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el norte y oriente del estado. Además, se mantendrán nublados altos y débiles en el norte y noroeste, sin probabilidad de lluvia.

Las autoridades también alertaron sobre la aproximación de un nuevo sistema invernal al noroeste del país durante los días 11 y 12 de febrero. Este fenómeno podría generar lluvias moderadas y no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas. Asimismo, se anticipa un descenso en las temperaturas y aumento en la intensidad del viento en el interior de la entidad.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la temperatura mínima fue de 15°C con humedad del 70%, y se prevé una máxima de 31°C, con cielos despejados y rachas de hasta 40 km/h.

En Ciudad Obregón se registró una mínima de 14°C y se espera que el termómetro alcance los 31°C, sin probabilidad de lluvia.

Nogales amaneció con 7°C y podría llegar a los 22°C, con rachas de hasta 50 km/h y ligera probabilidad de precipitación.

En San Luis Río Colorado la mínima fue de 15°C y la máxima será de 25°C, con cielos nublados.

Para Navojoa se estiman temperaturas entre 14°C y 31°C; en Agua Prieta, de 8°C a 24°C; y en Guaymas, de 16°C a 27°C, predominando condiciones mayormente despejadas y baja probabilidad de lluvia.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante los cambios que podría generar el ingreso del sistema invernal en los próximos días.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


