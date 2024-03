CCME: Fomentan el empoderamiento en empresarias en Sonora

Bajo el lema de "Cuando empoderas a una mujer, empoderas a familias", se realizó el panel "Mujeres Transformando el Mundo", para reconocer a féminas exitosas en el ámbito empresarial, pero también a las que han destacado en otros rubros.

En presencia de titulares de cámaras, organismos y líderes empresariales, María Eugenia García Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), capítulo Sonora, habló sobre la importancia del fortalecimiento femenino.

"El empoderamiento es darles la libertad financiera, la capacitación, el conocimiento para que ya sea como emprendedora, como empresaria, como ama de casa que sienta la felicidad. A veces es una palabra que tenemos olvidada y en ese contexto nosotros queremos empoderarnos", expresó.

Durante el evento realizado en el auditorio de Constellatios Brands, la panelista y directora legal de Sonora Global, María Fernanda Gonzalez, platicó que para ser exitosa tuvo que conocerse a sí misma y conocer a aquellas mujeres que tienen buena trayectoria.

"Simplemente es el logro de los objetivos personales, una vez lo logres, ya eres exitoso. A mí el 8 de marzo me hace reflexionar, me hace pensar, hacer un recorrido sobre lo que he hecho, que no he hecho y lo que me falta por hacer", comentó.

Antes del año 2000, recordó, la participación laboral de la mujer era menor al 10 por ciento, y en estudios recientes de la Organización Nacional del Trabajo, hay un 48 por ciento en participación laboral de mujeres

"También en mujeres que ocupan puestos de liderazgo CIO, directoras, antes era del 4.2 por ciento, ahorita, estamos en el 8 por ciento, han pasado 20 años y solamente hemos subido 4 puntos porcentuales", comentó.

María Fernanda González lamentó que siga existiendo una brecha salarial, debido a que antes del año 2000 a las mujeres les pagaban entre el 60 y el 75 por ciento menos, ahorita es el 20 por ciento menos por hacer el mismo trabajo que un hombres.

En el evento también estuvieron presentes las panelistas, Verónica María Bueno Solano, gerente de comunicaciones de Constellation Brands y Nubia Flores Amaya, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Ciudad Obregón.