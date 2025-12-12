Cajeme tendrá aumento de policías

El ayuntamiento de Cajeme es el tercer municipio que actualmente cuenta con la policía mejor pagada, y se espera cerrar el año con un aproximado de setecientos cincuenta elementos más para impulsar la mejora en el tema de seguridad, dijo Carlos Javier Lamarque Cano, Alcalde de Cajeme.

Destacó que antes de su llegada a la administración municipal en el 2021, la policía de Cajeme, estaba catalogada entre los tres municipios peor pagados, sin embargo, actualmente le ha dado la vuelta debido a que se ha estado trabajando en invertir en equipo y gestión de recursos para realizar las mejoras.

"La seguridad depende de que son muchos millones de pesos, pero si consideramos con inversión, pero si consideramos lo que se queda en patrullas y adquisiciones, hay unos 40 millones de pesos, pero en Cajeme si consideramos sueldo y manteamiento son otros cientos de millones de pesos", dijo Lamarque Cano.

Destacó que actualmente el municipio cuenta con un aproximado de 20 patrullas más y que se tiene planeado que para el próximo año también aumente el número de adquisición y asimismo crecerán en número de agentes de seguridad.

"Estamos contratando agentes de seguridad, tenemos una lista de cincuenta policías más y ahorita tenemos alrededor de seiscientos cincuenta policías y queremos terminar con 700 a 750 policías y vamos a aumentar", subrayó el Alcalde de Cajeme.

Lamarque Cano, puntualizó estos aumentos de elementos de seguridad, patrullas y/o equipo, también dependerá de las necedades de los policías, resaltando que cuando llegó a la administración había solamente cuarenta y cinco unidades en buen estado de las 150 patrullas que se contaban en el ayuntamiento y que actualmente tiene alrededor de cien, esperando que y para el próximo año se esté contando con las ciento cuenta.