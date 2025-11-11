  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 11 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Alerta en Sonora por frente frío: estas zonas registrarán nieve, granizo y descenso de temperatura

Además, autoridades meteorológicas pronostican vientos intensos y lluvias distintas zonas del estado; te decimos cuándo

Nov. 11, 2025
Se espera el descenso de temperaturas en Sonora. Foto: Facebook Yécora Sonora Weesma.
Se espera el descenso de temperaturas en Sonora. Foto: Facebook Yécora Sonora Weesma.

De acuerdo con el análisis de información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil, se prevé la llegada de un nuevo frente frío al noroeste de México.

Este sistema, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, provocará vientos fuertes a muy fuertes, con rachas superiores a 70 km/h y presencia de tolvaneras en diversas regiones de Sonora, durante el periodo del 14 al 16 de noviembre

Además, se espera un marcado descenso en las temperaturas, acompañado de chubascos y lluvias moderadas a fuertes —de 5 a 45 milímetros—, con descargas eléctricas en algunas zonas.

POSIBLE CAÍDA DE NIEVE Y AGUANIEVE EN LA SIERRA SONORENSE

Durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, el frente frío podría generar nevadas o aguanieve en los puntos más altos de la sierra, particularmente en los municipios de Nácori Chico, Cananea, Fronteras y sus alrededores.

Las autoridades no descartan que este fenómeno también venga acompañado de granizo en otras regiones del estado, debido al contraste térmico entre las masas de aire frío y húmedo.

TEMPERATURAS CERCANAS A LOS 0°C EN ZONAS MONTAÑOSAS

El descenso térmico será considerable. En las zonas más elevadas de la sierra, los valores podrían descender hasta los 0°C o menos, mientras que en el resto del estado las mínimas oscilarán entre los 8°C y 16°C, provocando amaneceres fríos y sensación térmica más baja por efecto del viento.

Estas condiciones podrían prolongarse durante el fin de semana, especialmente en la madrugada y primeras horas del día.

OTRO SISTEMA INVERNAL EN VIGILANCIA

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantiene bajo vigilancia otro sistema invernal que podría ingresar la próxima semana y reforzar las condiciones de frío y viento.

Ante este escenario, la autoridad recomendó a la población extremar precauciones, evitar la exposición prolongada al frío, mantenerse bien abrigados y seguir los avisos oficiales sobre el comportamiento del clima.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Sader llama a productores a inscribirse en subsidio de CFE
Sonora

Sader llama a productores a inscribirse en subsidio de CFE

Noviembre 11, 2025

Tienen hasta el 31 de diciembre y entra en vigor el 1 de enero del 2026

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy martes 11 de noviembre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy martes 11 de noviembre

Noviembre 11, 2025

Las presas de la cuenca del Río Yaqui mantienen niveles bajos, lo que amenaza el abasto para el consumo humano y la actividad agrícola

¿Quién es Hiram González, el periodista sonorense que gana dos premios Emmy por su labor en la frontera?
Sonora

¿Quién es Hiram González, el periodista sonorense que gana dos premios Emmy por su labor en la frontera?

Noviembre 11, 2025

Su enfoque busca ir más allá de las estadísticas y las políticas migratorias, retratando historias de vida que muchas veces quedan en el silencio