  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 26 De Octubre Del 2025
Policiaca

Vecino de la colonia Beltrones de Ciudad Obregón muere tras ser atacado a balazos

Aunque autoridades desplegaron un operativo en la zona, no se reportaron personas detenidas

Oct. 26, 2025
El estruendo de armas de fuego terminó con la calma que prevalecía en la colonia Beltrones, al registrarse un ataque armado que cobró la vida de un hombre.

Lo anterior sucedió durante la noche del sábado, en calle Olmo de Agua y Avellano, al noreste de Ciudad Obregón.

Quien perdió la vida en ese lugar, fue identificado como Juan Carlos, de 33 años de edad, a quien le dispararon en varias ocasiones con un arma corta, de acuerdo con los indicios que personal de la Fiscalía halló en la escena del crimen.

La evidencia y cuerpo de la víctima, quedaron a disposición de la Fiscalía, instancia que se haría cargo de las investigaciones.

Por su parte, elementos policiacos desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables del homicido; sin embargo, no obtuvieron resultados.

Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

