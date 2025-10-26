Vecino de la colonia Beltrones de Ciudad Obregón muere tras ser atacado a balazos

El estruendo de armas de fuego terminó con la calma que prevalecía en la colonia Beltrones, al registrarse un ataque armado que cobró la vida de un hombre.

Lo anterior sucedió durante la noche del sábado, en calle Olmo de Agua y Avellano, al noreste de Ciudad Obregón.

Quien perdió la vida en ese lugar, fue identificado como Juan Carlos, de 33 años de edad, a quien le dispararon en varias ocasiones con un arma corta, de acuerdo con los indicios que personal de la Fiscalía halló en la escena del crimen.

La evidencia y cuerpo de la víctima, quedaron a disposición de la Fiscalía, instancia que se haría cargo de las investigaciones.

Por su parte, elementos policiacos desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables del homicido; sin embargo, no obtuvieron resultados.