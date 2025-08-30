Trabajador fallece por descarga eléctrica en Ciudad Obregón

La tarde de este sábado en un fatal accidente, se registró el deceso de un trabajador en la colonia Luis Echeverría, ubicada al sur de Ciudad Obregón, luego de que sufriera una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en un edificio ubicado sobre la calle Puerto Ensenada.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ahora occiso se encontraba en el techo del inmueble cuando recibió la descarga, lo cual ocasionó que cayera varios metros, quedando su cuerpo sin vida tirado a un costado de la banqueta.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos y de investigación para resguardar el área y realizar las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Además, acudieron los médicos de Semefo para trasladar a la víctima a los laboratorios forenses y realizarle la autopsia de ley.

El hecho se registró sobre la calle Puerto Ensenada, casi esquina con Ramón Guzmán, alrededor de las 13:00 horas. Sobre la persona que perdió la vida, solo se dio a conocer que era del sexo masculino y que respondía en vida al nombre de Ramón.