  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 30 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Trabajador fallece por descarga eléctrica en Ciudad Obregón

La colonia Luis Echeverría se ve sacudida por la muerte de un trabajador a causa de una descarga eléctrica

Ago. 30, 2025
Trabajador fallece por descarga eléctrica en Ciudad Obregón

La tarde de este sábado en un fatal accidente, se registró el deceso de un trabajador en la colonia Luis Echeverría, ubicada al sur de Ciudad Obregón, luego de que sufriera una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en un edificio ubicado sobre la calle Puerto Ensenada.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ahora occiso se encontraba en el techo del inmueble cuando recibió la descarga, lo cual ocasionó que cayera varios metros, quedando su cuerpo sin vida tirado a un costado de la banqueta.

imagen-cuerpo

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos y de investigación para resguardar el área y realizar las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Además, acudieron los médicos de Semefo para trasladar a la víctima a los laboratorios forenses y realizarle la autopsia de ley.

El hecho se registró sobre la calle Puerto Ensenada, casi esquina con Ramón Guzmán, alrededor de las 13:00 horas. Sobre la persona que perdió la vida, solo se dio a conocer que era del sexo masculino y que respondía en vida al nombre de Ramón.

Román González
Román González
Contenido Relacionado
Accidente deja un lesionado en la colonia Aves del Castillo
Policiaca

Accidente deja un lesionado en la colonia Aves del Castillo

Agosto 30, 2025

En el percance participaron un motociclista y un automóvil al sur de Ciudad Obregón

Seguridad Pública aclara caso de presunto soborno
Policiaca

Seguridad Pública aclara caso de presunto soborno

Agosto 30, 2025

La dependencia asegura que el hecho expuesto en redes sociales se trata de un video perteneciente a administraciones pasadas

Rastreadoras de Ciudad Obregón; seis años de lucha
Policiaca

Rastreadoras de Ciudad Obregón; seis años de lucha

Agosto 30, 2025

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Nora Lira recuerda los inicios del colectivo