Policía municipal pierde la vida jugando a la ruleta rusa

Según unos testigos, comentaron que el policía llegó incitando a la otra persona a jugar, le comentó ¿No tienes el valor o qué?. ¿Tienes miedo verdad?. Después de eso sacó su arma y le sacó las municiones nada más dejando dentro del carrusel solo una. "¿Qué onda Chiquis, tienes huev@s o no tienes cabr@on? Hay que jugar pues", eso fue lo último que dijo el uniformado al tiempo que se colocaba en su frente el arma en actitud de burla.

"Cálmate yo no tengo problemas contigo, neta yo no sé que quieres, pero esto no es así", según, así fue la respuesta del dueño de la carnicería rechazando el juego del oficial. El policía colocó su pistola en la sien derecha y la disparó ignorando que sería lo último que haría.